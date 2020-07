Milan, derby di mercato con l’Inter per Tonali e Rangnick vuole anche Schick (Di giovedì 9 luglio 2020) Ralf Rangnick vuole riportare il Milan ai fasti di un tempo e per questo sta già puntando alcuni pezzi pregiati sul mercato La Gazzetta dello Sport analizza il magic moment del Milan che in rapida successione ha battuto la Lazio all’Olimpico e la Juventus a San Siro. Gli ultimi risultati sono conseguenza del lavoro sul campo e di un patto di spogliatoio: «Lavorare con disponibilità e chiudere senza rimpianti». Un motto sottoscritto da tutta la squadra, un imperativo più che un semplice spot. Pioli ne è stato primo portavoce, i giocatori lo hanno seguito: lavorare con professionalità e disponibilità massime con l’obiettivo di dare il meglio fino alla fine, azzerando possibili rimpianti. Ibra è stato fondamentale per certificare il ... Leggi su calcionews24

calciomercatoit : ?? #Milan Pronta la rivoluzione di Rangnick: poker di colpi e derby con l'Inter per #Tonali ?? #CMITmercato - infoitsport : Tonali Milan, possibile derby di mercato con l’Inter - f14s_ac_milan : Bologna 1-2 Sassuolo | Derby emiliano al Sassuolo che ora 'vede' l'Europa | Serie A TIM LasquadradiDeZerbisuper...… - HDblog : RT @HDblog: eFootball PES 2021, niente derby di Milano: Inter e Milan non rinnovano l'accordo - lucianoserrone : Qualcuno mi spieghi perchè il mani di Mancini in area non è rigore, mentre lo sono quello di Bonucci in Milan - Juv… -