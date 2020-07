Massimo Boldi lascia la fidanzata Irene Fornaciari e torna single: «L’ho fatto per lei» (Di giovedì 9 luglio 2020) «Ti lascio. Ma, cara, credimi, lo faccio per te». Massimo Boldi deve aver usato parole simili a queste per troncare il suo rapporto con Irene Fornaciari, la quarantenne conosciuta nel novembre del 2018, durante un viaggio in treno. Stando a quanto raccontato a Oggi, l’attore avrebbe deciso di lasciare la compagna, di trentaquattro anni più giovane, nel suo solo interesse. «Ho pensato di sposarla, a un certo punto. Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita […] ma la verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto», ha detto Boldi, che nel dicembre scorso sembrava aver promesso alla donna, che di professione gestisce un negozio di gioielli e abbigliamento, un matrimonio tradizionale. Leggi su vanityfair

