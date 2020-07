Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Temptation Island: ferri corti (Di giovedì 9 luglio 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle coppie più solide di Temptation Island, ma basta poco per cambiare le carte in tavola. Fonte: Instagram @ManilaNazzaroIl crossover Nip e Vip a Temptation Island sta dando i suoi frutti, lo share della prima puntata è salito alle stelle e questa sera non sarà da meno. Una delle coppie che si sta facendo maggiormente notare è certamente quella formata da Manila Nazzaro da Lorenzo Amoruso, i due stanno insieme da tre anni, si sono infatti incontrati poco dopo il divorzio tra l’ex Miss Italia e Lorenzo Francesco Cozza. ... Leggi su chenews

jjessiic4 : Con questa foto vi comunico che ho riconosciuto Manila Nazzaro come regina di quest’edizione al pari di Antonella E… - Antonietta_95 : RT @darveyfeels_: “io non posso dipendere da un uomo per far campare i miei figli.” Manila Nazzaro grazie ti amo, ti riconosco come mia un… - GiovaFortuna : RT @darveyfeels_: “io non posso dipendere da un uomo per far campare i miei figli.” Manila Nazzaro grazie ti amo, ti riconosco come mia un… - _crossyourheart : RT @ahoy_boy98: Manila Nazzaro con degli outfit piu iconici della sua sosia Taylor Swift #TemptationIsland - IdaDiGrazia : #TemptationIsland Lorenzo Amoruso in crisi nera urla contro Manila Nazzaro: «Non sa con chi ca**o ha a che fare» -