Malagò: “Il calcio appassiona meno, ma questa era la soluzione migliore” (Di giovedì 9 luglio 2020) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della situazione del calcio senza tifosi negli stadi, a margine della presentazione degli Educamp 2020 al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma. Queste le dichiarazioni riportate dall’Ansa. I dati ci dicono che siamo passati da 6 milioni di spettatori a 3 milioni e mezzo. Mancano ancora 7 giornate, non so cosa succederà. Se uno fa un sondaggio penso che il calcio così appassiona molto meno gli italiani, ma al tempo stesso penso che è la soluzione di gran lunga migliore di quelle che erano sul tavolo. Si è dovuto fare di necessità virtù. Per mesi ci hanno abituati ed educati a rispettare l’opinione del Comitato tecnico scientifico, vista da fuori ci sono cose che ... Leggi su ilnapolista

napolista : Malagò: 'Il calcio appassiona meno, ma questa era la soluzione migliore' Il presidente del Coni: 'L'auspicio è quel… - ComuneBagheria : (foto e video) Il presidente del CONI Giovanni Malagò al palazzetto dello sport di Bagheria riaperto oggi - ComuneBagheria : RT @FederBadminton: Il Presidente del CONI Giovanni Malagó ha visitato questo pomeriggio gli #Azzurri in ritiro estivo presso il Pala Dalla… - stefanogrig88 : RT @FederBadminton: Il Presidente del CONI Giovanni Malagó ha visitato questo pomeriggio gli #Azzurri in ritiro estivo presso il Pala Dalla… - FederBadminton : Il Presidente del CONI Giovanni Malagó ha visitato questo pomeriggio gli #Azzurri in ritiro estivo presso il Pala D… -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò “Il