Mahmood si butta nella mischia dei tormentoni estivi con Dorado e fa nuovamente centro (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo Barrio, Rapide e quella perla di Moonlight Popolare (che ho iniziato ad apprezzare solo nelle ultime settimane), Mahmood ha fatto nuovamente centro con il suo ultimo singolo. Il vincitore di Sanremo si è buttato nella mischia dei tormentoni estivi con un pezzo che ci farà ballare tutta la stagione, Dorado, una collaborazione con Sfera Ebbasta e Feid. A differenza di Moonlight, con Dorado è stato amore al primo ascolto. PS: Solo a me ricordo un po Con Altura di Rosalia? Mahmood parla di Dorado in un’intervista concessa al Corriere. “Questo ultimo anno l’ho vissuto come Bugs Bunny, uno che si ritrova nelle situazioni più assurde e ... Leggi su bitchyf

“Mr.Fini” è il nuovo album del rapper che, tra sfrontatezza e introspezione, affronta un nuovo viaggio tra rime classiche e mondo urban.Tra gli ospiti Carl Brave, Sfera Ebbasta, Mahmood e Marracash. I ...

Saigon lancia il nuovo album di Guè Pequeño, Mr. Fini segna il ritorno con Mahmood, Sfera e Marracash

Il nuovo album di Guè Pequeño arriva a sorpresa ed è lanciato da Saigon, il primo singolo che il rapper di Gentlemen ha scelto per presentare il disco del post Covid, quello nel quale ha coinvolto anc ...

