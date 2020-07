Longo: «Un passo in avanti, questa squadra sa reagire» – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa dopo l’importante vittoria del Torino contro il Brescia: le sue parole Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa dopo l’importante vittoria del Toro contro il Brescia per 3-1. Le sue parole. «Innanzitutto non pensiamo di aver puntellato la nostra classifica in maniera decisiva. questa partita ci deve dare consapevolezza di quello che questa squadra può dare. Spesso nel corso della stagione dopo aver subito la squadra si disuniva, oggi invece abbiamo dimostrato di poter reagire e capovolgere il risultato con caparbietà. Questo dev’essere lo spirito». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

CalcioNews24 : Torino, Longo: «Passo in avanti. Ma la strada è lunga» - PeroniStefano : RT @TorinoFC_1906: ???| @MorenoLongo: 'Passo importante verso il nostro obiettivo' - ottovanz : RT @TorinoFC_1906: ???| @MorenoLongo: 'Passo importante verso il nostro obiettivo' - Robertoro80 : RT @TorinoFC_1906: ???| @MorenoLongo: 'Passo importante verso il nostro obiettivo' - zazoomblog : Torino Longo: «Passo in avanti. Ma la strada è lunga» - #Torino #Longo: «Passo #avanti. -