Lily James e Chris Evans | ribeccati insieme Che sia nata la coppia dell’estate?

Lily James e Chris Evans, (ri)beccati insieme. Che sia nata la coppia dell'estate? (Di giovedì 9 luglio 2020) Due indizi sono il frutto, cieco, di una banale coincidenza. Tre, però, si dice facciano una prova. E Lily James e Chris Evans, alla buona regola che presiede ogni investigazione, non hanno potuto sottrarsi. I due, che i paparazzi hanno pizzicato insieme, in albergo prima, per strada poi, sembrano essere la coppia dell'estate. I protagonisti di una storia d'amore destinata a sostanziare ogni romanticheria agostana. Lily James, trentuno anni, è stata fotografata in taxi, a Londra, al fianco di Capitan America. Tornavano da una festa. Amici comuni. Tarda ora. Si sono imbarcati su uno stesso mezzo, e niente avrebbe fatto pensare ad un legame segreto se i due, arrivati di fronte ad un albergo della capitale inglese, non si fossero dati la pena di entrarvi separatamente.

