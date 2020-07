“La solita scansafatiche”, su Instagram il siparietto tra Ibrahimovic e Diletta Leotta (Di giovedì 9 luglio 2020) “La solita scansafatiche“, una story di Instagram sul profilo del campione rossonero che prende di mira Diletta Leotta, volto televisivo e conduttrice sportiva di Dazn. Zlatan passa sullo sfondo dell’inquadratura mentre la Leotta sorseggia un caffè, uno sguardo in camera e via senza proferire parola… Il siparietto segue di poche ore un altro fatto social che ha visto protagonisti Dieltta e Zlatan. Lei aveva postato una foto in un momento di relax post allenamento e lui aveva commentato: “Non rilassarti troppo”… L'articolo “La solita scansafatiche”, su Instagram il siparietto tra Ibrahimovic e Diletta Leotta proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

