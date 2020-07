In giro sullo scooter con hashish addosso: fermata 57enne napoletana (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, nei pressi del rione Traiano, uno scooter con una donna a bordo che si muoveva con circospezione. I poliziotti l’hanno seguita fino a via Gentileschi dove l’hanno bloccata trovandola in possesso di un panetto del peso di circa 100 grammi di hashish e della somma di 120 euro. Domenica Caparro, 57enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo In giro sullo scooter con hashish addosso: fermata 57enne napoletana ... Leggi su anteprima24

cronachecampane : Napoli, in giro sullo scooter a spacciare al rione Traiano: arrestata 57enne - romanoziroldo : RT @peterpafio: Ma ricordate quando @berlusconi voleva il ponte sullo stretto la guerra che gli hanno fatto le sinistre e quanto lo hanno… - _Fumagalli : RT @peterpafio: Ma ricordate quando @berlusconi voleva il ponte sullo stretto la guerra che gli hanno fatto le sinistre e quanto lo hanno… - Bandicoot55Coco : RT @peterpafio: Ma ricordate quando @berlusconi voleva il ponte sullo stretto la guerra che gli hanno fatto le sinistre e quanto lo hanno… - Dubbing25169320 : @matteosalvinimi Noooooo, il ponte sullo stretto noo.. si dice in giro che, se tutti i giorni per 10 anni spari 10… -

Ultime Notizie dalla rete : giro sullo Giro sullo yacht e hotel superlusso: la pausa in Versilia di Cristiano Ronaldo - video Il Tirreno Arcuri sulla scuola: "Serviranno 10 milioni di mascherine al giorno"

AGI - Dieci milioni di mascherine al giorno. Tante ne serviranno nelle scuole italiane alla ripresa delle attività didattiche in presenza. Lo ha detto Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invit ...

Test SBK Barcellona: Rea da record nell’ultima giornata

Jonathan Rea firma un tempo record nel secondo giorno di test a Barcellona, beffando Scott Redding che chiude in seconda posizione. Terzo tempo per Tom Sykes, mentre Chaz Davies è nono. Si è concluso ...

AGI - Dieci milioni di mascherine al giorno. Tante ne serviranno nelle scuole italiane alla ripresa delle attività didattiche in presenza. Lo ha detto Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invit ...Jonathan Rea firma un tempo record nel secondo giorno di test a Barcellona, beffando Scott Redding che chiude in seconda posizione. Terzo tempo per Tom Sykes, mentre Chaz Davies è nono. Si è concluso ...