Highlights e gol Renate-Novara 1-2, playoff Serie C 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 10 luglio 2020) Il VIDEO degli Highlights e dei gol di Renate-Novara 1-2, match valido per il primo turno fase nazionale dei playoff Serie C 2019/2020. Vittoria esterna per il Novara, trascinata da uno scatenato Gonzalez, il quale apre le marcature al 24′ con uno splendido sinistro dalla distanza. Guglielmotti trova il pareggio al 36′, riportando la sfida in parità e mandando al riposo il Renate con la qualificazione momentaneamente in tasca. Nella ripresa, ci pensa ancora una volta Gonzalez a far sognare il Novara, siglando la sua doppietta personale al 58′ e regalando ai suoi il passaggio del turno. In alto le immagini salienti del match. Leggi su sportface

