Hellas Verona, i convocati di Juric per l’Inter (Di giovedì 9 luglio 2020) Attraverso un tweet apparso sul profilo ufficiale dell’Hellas Verona, il tecnico Juric ha diramato i convocati in vista della sfida di questa sera contro l’Inter. Questi gli uomini in lista, fuori Zaccagni e Pazzini. Portieri – Silvestri, Berardi, RadunovicDifensori – Faraoni, Lovato, Rrahmani, Gunter, Adjapong, Dimarco, Kumbulla, Empereur,Centrocampisti – Veloso, Badu, Verre, Lucas, Terracciano, Lazovic, Pessina, AmrabatAttaccanti – Di Carmine, Stepinski Foto: profilo twitter Verona L'articolo Hellas Verona, i convocati di Juric per l’Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri al lavoro al Centro Sportivo Suning in vista di #VeronaInter: tutte le foto ??… - FcInterNewsit : Hellas Verona, 21 i giocatori convocati da Juric per la gara con l'Inter - ilcalciofemm : ESCLUSIVA ICF - @HellasVeronaFC, pronto #rinnovo fino al 2023 per Marchiori #calciofemminile #calciomercato - HellasLive : #VeronaInter, #indisponibili anche #Pazzini e #Zaccagni -