Gru crolla improvvisamente sulle abitazioni: ci sono un morto feriti e persone ancora sotto le macerie (Di giovedì 9 luglio 2020) Una donna è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite a seguito del crollo di una gru di 20 metri su un complesso di case nel quartiere orientale di Bow, a Londra. Come ha riferito Graham Ellis, vice comandante dei vigili del fuoco della capitale inglese, la gru "è collassata su un edificio in costruzione e due villette". Due dei feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre altri due sono stati soccorsi sul posto. Una quinta persona è stata trovata senza vita sul luogo dell'incidente. Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Compton Close: la gru era stata allestita per dei lavori edili nel quartiere ed è collassata all'improvviso sul tetto di due case: "È stato come un terremoto. Ho sentito la terra tremare poi lo ... Leggi su howtodofor

