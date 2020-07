Flavio e Gianluca, morti per una dose di metadone da 15 euro (Di giovedì 9 luglio 2020) Rosa Scognamiglio Sarebbe stato mezzo flacone di metadone ad uccidere i due minorenni Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi. Avrebbero acquistato lo stupefacente per 15 euro Morire per una dose di metadone da 15 euro. È la tragedia che ha travolto Flavio Presuttari, 16 anni, e Gianluca Alonzi di 15, uccisi dopo aver assunto un mix di sostanze droganti rivenduta loro da un pusher 41enne in cura al Sert di Terni. Lo spacciatore, Aldo Maria Romboli, è in stato di fermo con l'accusa di morte come conseguenza di altro delitto. I fatti Una sciagura immane, priva di qualunque logica spiegazione. I corpi di Flavio e Gianluca, amici per la pelle, sono stati ritrovati senza vita la mattina ... Leggi su ilgiornale

