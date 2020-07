Fast & Furious - Solo parti originali: Gal Gadot, una "soldatessa" nel suo film d'esordio (Di giovedì 9 luglio 2020) Gal Gadot esordì in America con Fast & Furious - Solo parti originali prima di recitare nel franchise di Wonder Woman che l'ha resa una superstar di livello internazionale. Prima che Wonder Woman trasformasse Gal Gadot nella superstar che tutti oggi conosciamo, l'attrice apparve in Fast & Furious - Solo parti originali, suo film d'esordio, nei panni di Gisele Yashar. Il personaggio di Gadot venne presentato nel 2009 come una aggiunta al team di Dominic Toretto, interpretato da Vin Diesel. Il regista del film, a quanto pare, scelse di affidare il ruolo alla ... Leggi su movieplayer

Fast & Furious - Solo parti originali: Gal Gadot, una "soldatessa" nel suo film d'esordio

