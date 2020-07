Fase 3: ecco il decalogo per i bar (Di giovedì 9 luglio 2020) Arriva il decalogo per sicurezza e igiene nei bar. Afidamp, Fipe-Confcommercio e Codacons ricordano che durante questi mesi difficili che hanno duramente colpito in particolare il settore Horeca, “sono state tante le iniziative messe in campo per aiutare gli operatori a garantire un ambiente sicuro sia ai propri clienti che ai propri dipendenti”. ecco perché le tre associazioni di categoria hanno annunciato di avere “realizzato insieme il prontuario per le buone prassi di pulizia nei bar, uno strumento agile che si propone come un vero e proprio vademecum per le pulizie ordinarie che ogni locale è tenuto a fare per mantenere l’ambiente pulito e protetto”. Sono “regole semplici e molto chiare che riguardano l’igiene del personale, con raccomandazioni sul lavaggio mani, sulle modalità di ... Leggi su quifinanza

MilanPress_it : Ecco la classifica aggiornata, a 7 giornate dalla fine del campionato. Riuscirà il @acmilan a qualificarsi per la f… - MaxWhitesand : @valenspina84 Ho 50 anni, né dimostro 50, me ne sento addosso 150, cerebral mente.. Sicché sono in fase adolescenzi… - quotidianodirg : Fase 3 coronavirus: ecco le regole per i bar - Asso_ReS : ?? Dopo aver messo in atto tutte le norme di prevenzione #anticovid necessarie per realizzare un evento, diversi mus… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS #FASE 3: #LIBERI #TUTTI, #NIENTE #MASCHERINE. Ecco in #QUALI #REGIONI -

Ultime Notizie dalla rete : Fase ecco Ecco i 17 vaccini contro il coronavirus già in studio sull essere umano Wired Italia Ecco le imprese più attrattive

Questa scelta di campo ci ha consentito negli anni di moltiplicare affidabilità e reputazione. Anche nella fase di ripartenza, consapevolezza, energia e rinnovato senso di appartenenza delle nostre ...

Lettera aperta a Beppe Grillo

Poi te la prendevi con il potere e con tutti quelli che lo rappresentavano e poi ancora sei entrato nella fase del vaffanculo ... e alla economia venezuelana da prendere come esempio. Ecco, le tue ...

Questa scelta di campo ci ha consentito negli anni di moltiplicare affidabilità e reputazione. Anche nella fase di ripartenza, consapevolezza, energia e rinnovato senso di appartenenza delle nostre ...Poi te la prendevi con il potere e con tutti quelli che lo rappresentavano e poi ancora sei entrato nella fase del vaffanculo ... e alla economia venezuelana da prendere come esempio. Ecco, le tue ...