DayDreamer (Erkenci Kus) Diciasettesima Puntata: Lo Scontro tra Can e Sanem! (Di giovedì 9 luglio 2020) DayDreamer (Erkenci Kus), trama diciassettesima Puntata: Can, dopo un litigio molto forte con Sanem, decide di andare a lavorare a Londra. Polen lo convince definitivamente… Prosegue DayDreamer ma, malgrado nelle ultime puntate sembrava fosse definitivamente tornato il sereno tra Can e Sanem, in questa diciassettesima Puntata molte cose cambieranno. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DayDreamer (Erkenci Kus): dove eravamo rimasti Sanem è piuttosto sconvolta per il ritorno di Huma, la mamma di Can. Comprende però che la donna voglia rivedere suo figlio e spinge Can, il quale si allontana sempre di più dalla donna, a tentare una riconciliazione. Il fotografo però decide addirittura di ... Leggi su uominiedonnenews

covinofilomena3 : RT @MsFrancyAgain91: Erkenci Kus o DayDreamer come lo volete chiamare rimarrà nella Storia...l'ho detto già e lo ripeterò all'infinito. #Da… - RoscignoDora : RT @MsFrancyAgain91: Erkenci Kus o DayDreamer come lo volete chiamare rimarrà nella Storia...l'ho detto già e lo ripeterò all'infinito. #Da… - empathetic_girl : RT @22voltecanem: Che bello commentare qui Erkenci kus.. persone che capiscono e condividono, GRAZIE!?? #Daydreamer - degobbidaniela : RT @MsFrancyAgain91: Erkenci Kus o DayDreamer come lo volete chiamare rimarrà nella Storia...l'ho detto già e lo ripeterò all'infinito. #Da… - CanYamanAslan : RT @22voltecanem: Che bello commentare qui Erkenci kus.. persone che capiscono e condividono, GRAZIE!?? #Daydreamer -