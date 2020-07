Da colazione a cena in Piazza Vecchia Dal 16 luglio nuovi dehors di Città Alta (Di giovedì 9 luglio 2020) Debutta l’«estivo» nel cuore del centro storico: regia de L’Alimentari che riapre. «Operatori uniti contro la crisi portata dal Covid». Leggi su ecodibergamo

Perchè l'estate è un momento favorevole per scegliere di migliorare la propria alimentazione? Favoriti da una grande quantità di frutta e verdura gustose e a chilometro zero, la bella stagione è una b ...2' di lettura 08/07/2020 - Torna il Feba Summer Camp, uno dei camp più coinvolgenti e divertenti per i giovani cestisti. Cambia il periodo rispetto al passato, a causa del post Covid-19, ma quello che ...