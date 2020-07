Coronavirus, un “messaggio chiaro” dal virologo Silvestri: “Prepararsi a una seconda ondata è una responsabilità politica” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il virologo Guido Silvestri, docente negli USA alla Emory University di Atlanta, lancia “un messaggio chiaro” ai decisori: non farsi cogliere di sorpresa se e quando il nuovo Coronavirus tornerà a colpire, altrimenti l’Italia sarebbe costretta a nuovo lockdown con “enormi sofferenze per la popolazione“. Sulla pagina Facebook “Pillole di ottimismo“, che cura con il contributo di un vasto team di esperti, il virologo firma un intervento intitolato “Un messaggio chiaro” e scrive: “Pensiamo che ormai sia chiaro a tutti come COVID-19 in Italia sia in fase di tregua, con pochi contagi che fanno intravedere una progressiva endemizzazione del virus. Come abbiamo detto spesso, basandoci sulla osservazione classica della stagionalità dei virus ... Leggi su meteoweb.eu

