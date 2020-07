Coldiretti Lazio: arrivano le etichette made in Italy per i salumi (Di giovedì 9 luglio 2020) Via libera dell’Unione Europea alle etichette made in Italy su salami, mortadella, prosciutti e culatello. Una novità importante che mette fine alle specuLazioni. Più di 8 italiani su 10 (82%), con l’emergenza coronavirus sugli scaffali, preferisce prodotti made in Italy per sostenere l’economia ed il lavoro del territorio. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’, divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sul commercio al dettaglio a maggio, che evidenziano in valore un calo del 10,5%, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente ed un aumento del 24,3% rispetto ad aprile. “Il decreto sull’obbligo dell’etichetta made in Italy – ... Leggi su laprimapagina

“Il decreto sull’obbligo dell’etichetta Made in Italy – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – consentirà di smascherare l’inganno della carne straniera, spacciata per italiana. Un ...

