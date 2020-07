«Che regalo vuoi per la laurea? Un pezzo di terra», la storia di Roberto che ora coltiva erbe aromatiche (Di giovedì 9 luglio 2020) «Per la laurea vorrei un pezzo di terra», questa la richiesta che Roberto Carbone, 25 anni, siciliano, laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari all’Università di Catania, ha fatto ai suoi genitori poco prima di discutere la tesi. Altro che auto («l’ho comprata adesso ma di seconda mano»), altro che vacanza. Roberto aveva le idee chiare, complice la passione trasmessa dal nonno: lavorare la terra. Rosmarino, menta e origano Open Roberto Carbone nei suoi campi «Mi sono trovato di fronte a un bivio, restare nella mia terra o andare fuori. Alla fine ho deciso di stare qui, scommettendo tutto sul territorio, sull’Etna», ha spiegato a Open. Ora è proprietario di ... Leggi su open.online

mante : Il caso de camici venduti dal cognato di Fontana alla Regione Lombardia che poi diventano un regalo quando Report n… - Piu_Europa : Prorogare concessioni al 2033 sarebbe un regalo totalmente ingiustificato, anche in questa fase, ed esporrebbe l’It… - chetempochefa : #EnnioMorricone ci manca. La sua ironia, la sua gentilezza, il suo talento sono stati un regalo per tutti. E natura… - onlytaehyg : Seokjinnie ci ha fatto gli auguri e ha detto che è lui il nostro regalo ???? - brongosalvatore : RT @Arturo_Scotto: Prorogare fino al 2033 le concessioni balneari a canone congelato è un errore. Un regalo a pochi che va in contraddizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Che regalo «Che regalo vuoi per la laurea? Un pezzo di terra», la storia di Roberto che ora coltiva erbe aromatiche Open Gattuso in conferenza: "Quanta qualità che ho! Basta cali ad inizio ripresa, più mentalità! Lozano? Si sta meritando tutto..."

Al termine della gara vinta contro il Genoa, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa: "Mi ero preoccupato, loro si giocano tantissimo ed è normale che venire qui non è mai f ...

Festa grande per il piccolo Micail Oggi spegne sei candeline

Dai genitori Alessandra e Daniele ecco un messaggio per lui: "Oggi, come sei anni fa, sei venuto al mondo e hai regalato a tutti noi la gioia di avere al nostro fianco un bimbo come te. Auguri more di ...

Al termine della gara vinta contro il Genoa, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa: "Mi ero preoccupato, loro si giocano tantissimo ed è normale che venire qui non è mai f ...Dai genitori Alessandra e Daniele ecco un messaggio per lui: "Oggi, come sei anni fa, sei venuto al mondo e hai regalato a tutti noi la gioia di avere al nostro fianco un bimbo come te. Auguri more di ...