Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi ritrova il sorriso con la figlia Stella (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono passati due anni dalla morte di Fabrizio Frizzi e il suo ricordo è indelebile. La sua perdita, infatti, ha provocato un grande dolore che ha colpito tutti, in particolar modo i suoi amici, i colleghi e, soprattutto, la sua famiglia. Carlotta Mantovan, sua moglie, con grande coraggio, è riuscita a ritrovare il sorriso e, adesso, si gode questi caldi giorni estivi rilassandosi con la figlia Stella. Sorridente e serena. Così appare Carlotta Mantovan in una foto pubblicata da lei stessa su Instagram. Il sole alle spalle, un cielo azzurro e senza nuvole e lei, con un dolce sorriso e un taglio sbarazzino che le dona in particolar modo. A farle compagnia, pur senza ... Leggi su dilei

