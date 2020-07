Caricabatterie addio? Apple e Samsung pensano di non includerli più con gli smartphone top gamma (Di giovedì 9 luglio 2020) Da cosa è composto il bundle di uno smartphone? Beh, a seconda della fascia di appartenenza ci si possono trovare o meno diversi accessori, ma sicuramente è sempre presente un Caricabatterie da muro e un cavetto USB. Almeno fino ad oggi. Già, perché dalla prossima generazione di smartphone le cose potrebbero cambiare. Nelle scorse settimane infatti si è diffusa la voce che per l’iPhone 12 Apple potrebbe optare per l’eliminazione del Caricabatterie, voce che ora rimbalza anche dalla Corea del Sud per quanto riguarda Samsung, che potrebbe fare lo stesso per i suoi smartphone top gamma. Ma perché? Sia il colosso californiano che quello coreano vendono ogni anno decine di milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

