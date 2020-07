Camera, Fico: “80 milioni di risparmi di Montecitorio destinati agli operatori sanitari e alle popolazioni terremotate” (Di giovedì 9 luglio 2020) Gli 80 milioni risparmiati dal bilancio della Camera, quest’anno, saranno destinati agli operatori sanitari e alle popolazioni colpite dal terremoto. La decisione è stata annunciata dal presidente di Montecitorio Roberto Fico: “40 milioni”, ha detto in una nota, “saranno destinati al fondo istituito dal decreto Cura Italia per il riconoscimento di gratifiche agli operatori sanitari che sono stati impegnati in prima linea nella lotta al covid. Gli altri 40 milioni, come in passato, saranno indirizzati a interventi nelle zone colpite dal sisma”. La terza carica dello ... Leggi su ilfattoquotidiano

