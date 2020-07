Cagliari, Pavoletti: “Sogno di tornare in campo prima della fine del campionato” (Di giovedì 9 luglio 2020) L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Il Cagliari in diretta” di Radiolina, facendo un po’ il punto della situazione sulla stagione dei rossoblu e soprattutto sul suo percorso di recupero dal grave infortunio al ginocchio. Il lungo stop dovuto alla pandemia ha dato a Pavoletti qualche piccola speranza in più: “Adesso sogno di poter giocare almeno un minuto delle ultime partite – spiega – Poi vorrei ritrovare i tifosi allo stadio, durante Cagliari-Atalanta non mi sembrava nemmeno una partita di Serie A. Siamo professionisti e quindi gli stimoli li troviamo ugualmente, ma con i tifosi allo stadio è tutta un’altra cosa.” Per quanto riguarda il ... Leggi su sportface

