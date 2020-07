Blocco aereo verso l’Italia per 13 Paesi Salgono i contagi, più della metà in Lombardia (Di giovedì 9 luglio 2020) Una lista sul divieto di ingresso in Italia per 13 Paesi extraeuropei «a rischio», che potrebbe allungarsi con il passare delle ore e con i contagi ancora in risalita. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Blocco aereo Coronavirus, ministero: blocco voli può essere esteso ad altri Paesi TGCOM Blocco aereo per 13 Paesi, i contagi sono in risalita. Positivo con febbre viaggia sul treno, denunciato

Una lista sul divieto di ingresso in Italia per 13 Paesi extraeuropei “a rischio”, che potrebbe allungarsi con il passare delle ore e con i contagi ancora in risalita. La nuova ordinanza che torna a s ...

Svizzera, 129 nuovi contagi

Sono 129 i nuovi casi positivi al nuovo coronavirus, registrati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein nelle ultime 24 ore: lo comunica l'Ufficio federale di sanità pubblica nel suo bollettino ...

