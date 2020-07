Berti: «Come si fa a mettere in dubbio Conte? Lautaro deve capire che è già in un grande club» (Di giovedì 9 luglio 2020) Nicola Berti ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’ex centrocampista dell’Inter Nicola Berti ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport facendo il punto della situazione in casa Inter. Le sue parole. SCUDETTO – «Tra tre partite ci sarà Juve-Lazio e fino ad allora l’Inter avrà quattro gare da giocare, partendo dalla sfida di stasera al Verona. Dopo quella sfida avremo un’idea più precisa sulla stagione e sulla corsa al titolo. L’Inter deve necessariamente però fare un filotto di vittorie consecutive. E poi la Juve già alla prossima avrà una partita delicatissima contro una grande Atalanta…». Conte – «Come si fa a mettere ... Leggi su calcionews24

DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Berti: 'Progetto Inter vincente, come si può criticare Conte? Lautaro distratto, a Lukaku manca...' - - fcin1908it : Berti: 'Progetto Inter vincente, come si può criticare Conte? Lautaro distratto, a Lukaku manca...' -… - izin670 : @postsmaitoonkkk me come bruno berti - LucaBilla : @Nicolino_Berti @Kataklinsmann “Sii furbo come un cervo...” - Sapiens4Homo : @MenonFabiola Voglio berti come da una fontana zampillante -

Ultime Notizie dalla rete : Berti Come Berti: “Progetto Inter vincente, come si può criticare Conte? Lautaro distratto, a Lukaku manca…” fcinter1908 Berti: «Come si fa a mettere in dubbio Conte? Lautaro deve capire che è già in un grande club»

Nicola Berti ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport facendo ... E poi la Juve già alla prossima avrà una partita delicatissima contro una grande Atalanta…». CONTE – «Come si fa a mettere ...

Berti: “Inter, non è finita. Ma ora devi vincerle tutte”

C’è una linea sottilissima che separa quello che è da ciò che poteva essere. Questione di dettagli, di sfumature, di occasioni perse. Nicola Berti, però, prova ancora a tenere viva la speranza. Sarann ...

Nicola Berti ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport facendo ... E poi la Juve già alla prossima avrà una partita delicatissima contro una grande Atalanta…». CONTE – «Come si fa a mettere ...C’è una linea sottilissima che separa quello che è da ciò che poteva essere. Questione di dettagli, di sfumature, di occasioni perse. Nicola Berti, però, prova ancora a tenere viva la speranza. Sarann ...