Agenzia delle Entrate, occhio alle mail truffa. Vi rubano i dati bancari (Di giovedì 9 luglio 2020) occhio alla truffa delle mail. Non vi fidate dell'Agenzia delle Entrate: false mail rubano dati bancari e dati personali. La polizia di Stato mette in guardia anche attraverso i social. "Fate attenzione alle false email che simulano una comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate - scrive la Polizia di Stato sui social - Non aprite l'allegato. È un trojan che ruba le credenziali bancarie e i dati sensibili delle vittime. Segnalate i casi sospetti al portale della nostra #PoliziaPostale". Leggi su iltempo

poliziadistato : ??Attenzione alle false email che simulano comunicazioni da parte di @Agenzia_Entrate Non aprite l'allegato. È un tr… - Agenzia_Ansa : Indagine di #Bankitalia, colpito il reddito di metà della popolazione. Impatto del lockdown più severo per i lavora… - Agenzia_Ansa : Frode negli appalti delle Forze armate, 31 misure cautelari. Coinvolti anche pubblici ufficiali. Il giro d'affari è… - LinaVadal : RT @tempoweb: Agenzia delle Entrate, occhio alle mail truffa. Vi rubano i dati bancari #agenziadelleentrate #banche #polizia - CarlottaMiller_ : RT @tempoweb: Agenzia delle Entrate, occhio alle mail truffa. Vi rubano i dati bancari #agenziadelleentrate #banche #polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Agenzia delle Come registrarsi all'Agenzia delle Entrate BresciaToday Coronavirus, ultime notizie: Conte, Italia attrezzata per eventuale seconda ondata. Speranza: divieto ingresso da 13 Paesi

Sarà un network unificato, sotto l'egida dell'Istituto nazionale delle malattie infettive Usa (Niaid), a guidare la ricerca del governo americano per la realizzazione di un vaccino contro il Sars-Cov- ...

Mose flop, l’ultimo test non scioglie i dubbi: le sei paratoie di Punta Sabbioni restano giù

L’opera verso l’inaugurazione di venerdì 10 luglio: deciso un sollevamento parziale per evitare che cresca l’accumulo di sabbia, ma è evidente che ancora non ci siamo VENEZIA. Ultimo test alla bocca ...

Sarà un network unificato, sotto l'egida dell'Istituto nazionale delle malattie infettive Usa (Niaid), a guidare la ricerca del governo americano per la realizzazione di un vaccino contro il Sars-Cov- ...L’opera verso l’inaugurazione di venerdì 10 luglio: deciso un sollevamento parziale per evitare che cresca l’accumulo di sabbia, ma è evidente che ancora non ci siamo VENEZIA. Ultimo test alla bocca ...