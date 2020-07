Vettel, disastro su disastro. Fernando Alonso torna in Formula 1 con la Renault: tedesco fuori dal Mondiale? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1, clamoroso, è un brutto scherzo a Sebastian Vettel. Il pilota spagnolo, lontano dal Mondiale dal 2018 (era in McLaren) guiderà fino al 2021 la Renault. Il due volte campione del mondo a metà anni Duemila (passato poi con molta sfortuna alla Ferrari del post- Raikkonen). Una bella soddisfazione per il quasi 40enne asturiano e un bello scossone per il mercato piloti, che sta vivendo settimane decisive per gli assetti della prossima stagione. Con Hamilton e Bottas in scadenza di contratto alla Mercedes e Daniel Ricciardo verso la McLaren, per Vettel, che ha già annunciato l'addio alla Rossa (sostituito da Sainz), il sedile della Renault era l'unico libero tra quelli di un certo livello. Ci si è seduto Fernando, e per Sebastian si fa largo l'ipotesi di un "anno sabbatico" lontano dai Gp. Mesto ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Vettel disastro Disastro Vettel: "11esimo? Male. Gli avversari si sono nascosti" Motorsport.com Italia F1 | Mazzola: “Binotto si fa le domande e si da le risposte da solo!”

La tornata austriaca del mondiale 2020, ha restituito agli appassionati di F1 ed ai tifosi ferraristi solo un mezzo successo (il 2° posto del grandioso Charles Leclerc), a fronte di un disastro comple ...

GP Austria: due Ferrari, un abisso

Un weekend complicato quello affrontato dalla scuderia di Maranello, salvato all’ultimo da un grande Leclerc. Quello che si è visto ed appreso durante questi giorni al Red Bull Ring è molto semplice: ...

