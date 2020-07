Un miliardo di titoli della ‘ndrangheta acquistati sui mercati internazionali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Clamorosa rivelazione del quotidiano britannico Financial Times: un miliardo di euro di bond collegati ad attività di mafia sono stati acquistati da investitori internazionali. Coinvolta Banca Generali. Un miliardo di titoli obbligazionari legati ad attività della ‘ndrangheta venduti – ed acquistati – sui mercati internazionali: una notizia clamorosa, lanciata dal Financial Times e che al … L'articolo Un miliardo di titoli della ‘ndrangheta acquistati sui mercati internazionali proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

maria93153161 : RT @perchetendenza: 'Financial Times': Perché aecondo quanto scoperto dal quotidiano britannico fondi e banche avrebbero acquistato titoli… - nicoblu73 : RT @perchetendenza: 'Financial Times': Perché aecondo quanto scoperto dal quotidiano britannico fondi e banche avrebbero acquistato titoli… - ventodellavita5 : RT @perchetendenza: 'Financial Times': Perché aecondo quanto scoperto dal quotidiano britannico fondi e banche avrebbero acquistato titoli… - Enzolott : RT @perchetendenza: 'Financial Times': Perché aecondo quanto scoperto dal quotidiano britannico fondi e banche avrebbero acquistato titoli… - _kairiChan : RT @perchetendenza: 'Financial Times': Perché aecondo quanto scoperto dal quotidiano britannico fondi e banche avrebbero acquistato titoli… -