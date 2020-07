Truffa e rapina ai danni di anziani: arrestati due napoletani (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I Carabinieri nella giornata di ieri hanno proceduto all’arrestato di due persone del napoletano accusati di Truffa e rapina ai danni di anziani. Si tratta di due episodi criminali: il primo è avvenuto a Vitulano nel mese di maggio, l’altro a Torrecuso. Entrambi gli arrestati sono stati condotti presso il carcere di Poggioreale dai Carabinieri di Benevento. Si tratta di un 62enne e un 25enne del capoluogo partenopeo. Gli uomini dell’Arma ha dato esecuzione ad un’ordinanza della Procura di Benevento. L'articolo Truffa e rapina ai danni di anziani: arrestati due napoletani proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Gabri0344 : RT @tax_analysis: @RoccoRaffaele1 @sole24ore È una truffa davvero vergognosa. Attivare servizi non richiesti con un click è una rapina vera… - tax_analysis : @RoccoRaffaele1 @sole24ore È una truffa davvero vergognosa. Attivare servizi non richiesti con un click è una rapina vera e propria. - GiorgiaLeso : Stanotte ho sognato di fare una rapina insieme a mio padre. Dei due, lui era quello più audace e convinto. Se non r… - vco24news : La truffa scoperta con la rapina. Centinaia i truffati: i soldi 'ripuliti' al casinò (video) - vco24news : La truffa scoperta con la rapina. Centinaia i truffati: i soldi 'ripuliti' al casinò (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa rapina Truffa e rapina ai danni di anziani: arrestati 2 napoletani anteprima24.it Usa, la truffa del detenuto che fa costruire una villa da sogno dal carcere: senza spendere un dollaro

Quando Jarred Murray stava costruendo la villa dei sogni a Lake Placid, Florida, qualche strano segnale era affiorato. “Ogni tre settimane cambiava numero di cellulare”, ha raccontato un operaio edile ...

Latina, truffe all’erario ed estorsione: in manette tre pesone

Latina – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina – coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina – hanno disvelato l’esistenza di una collaudata ...

Quando Jarred Murray stava costruendo la villa dei sogni a Lake Placid, Florida, qualche strano segnale era affiorato. “Ogni tre settimane cambiava numero di cellulare”, ha raccontato un operaio edile ...Latina – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina – coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina – hanno disvelato l’esistenza di una collaudata ...