Trezeguet: “Mbappé è il prototipo del calciatore del futuro: un mix tra Messi e Cristiano Ronaldo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata da David Trezeguet ai microfoni del Clarin. L'ex attaccante della Nazionale francese e della Juventus ha parlato a lungo della sua carriera ma anche del calcio moderno descrivendo il prototipo del nuovo calciatore...Trezeguet: da Maradona a Mbappécaption id="attachment 903027" align="alignnone" width="565" Kylian Mbappé Paris Saint-Germain (getty images)/captionParte dalle origini Trezeguet parlando dei suoi idoli: "Maradona era il mio idolo, sono cresciuto con la sua immagine sollevando la Coppa in Messico '86. E dodici anni dopo ho fatto lo stesso a Francia '98. È stato forte, molto forte. Quel trionfo l'ho vissuto tutto in maniera molto emotiva. Ma a quell'età è difficile capirlo. Mi sono reso conto di cosa significasse essere campione del mondo da grande, più quando mi sono ritirato che ... Leggi su itasportpress

