Tor di Valle, via libera dei tecnici sullo stadio della Roma. Raggi accelera e va alla conta dei consiglieri grillini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Riunione dei 5S in Campidoglio, arriva il nullaosta degli uffici dopo l'inchiesta della procura. L'obiettivo della sindaca è arrivare all'approvazione in campagna elettorale, ma deve convincere i contrari. Vitek vicino all'acquisto dei terreni Leggi su repubblica

