Terrore bus nel milanese | pm chiede 24 anni per dirottatore Sy

Il pm di Milano Luca Poniz ha chiesto 24 anni di carcere per Ousseynou Sy, il 47enne che il 20 marzo 2019 ha dirottato e incendiato un pullman a San Donato milanese. All'interno, 50 ragazzi, due insegnanti e una bidella.

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Il pm di Milano Luca Poniz ha chiesto di condannare a 24 anni Ousseynou Sy, il 47enne che il 20 marzo 2019 ha dirottato e incendiato un pullman con a bordo 50 ragazzi, due ...

Terrore sul bus nel Milanese, chiesti 24 anni per Ousseynou Sy

L'uomo ha poi incendiato il bus a San Donato Milanese. L'imputato, presente nell'aula bunker, ha ascoltato la richiesta dando le spalle al magistrato e ai giudici della Corte.

