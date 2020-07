Sorrentino ha girato un corto durante la quarantena (con uno smartphone). Ed è una “Piccola bellezza” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dell’8 luglio La selezione si chiama Homemade ed è il progetto su cui Netflix ha scelto di investire per raccontare il lockdwon attraversato da molti Paesi nella fase più dura dell’epidemia di Coronavirus. Si tratta di 17 cortometraggi, realizzati da altrettanti autori e pubblicati sulla piattaforma di streaming il 30 giugno. A radunare tutti i registi sono stati tre produttori: Lorenzo Mieli, Juan de Dios Larraín e Pablo Larraín. E nell’elenco degli autori c’è anche il premio Oscar Paolo Sorrentino. L’unica regola data a tutti è stata quella di utilizzare solo le attrezzature che avevano in casa. Certo, non sempre è stato facile passare da una produzione fatta da cameraman, microfonisti, specialisti della fotografia e montatori a uno ... Leggi su open.online

