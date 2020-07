"Senza i virus solo disastri..." Ecco perché e a cosa servono (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alessandro Ferro virus Sars-Cov-2 (elementi in giallo) al microscopio elettronico sulla superficie delle cellule "Il 99% dei virus è totalmente innocuo e molti di essi aiutano a vivere": Ecco cosa ci ha detto il Prof.Perno sull'importanza dei virus per l'uomo e l'ecosistema Terra. Non solo: sono fondamentali anche per curare alcune malattie genetiche Il mondo sta affrontando una pandemia Senza precedenti nella storia recente dell'umanità: Sars e Mers non si possono nemmeno paragonare in termine di contagi e di vite umane rispetto a quanto sta causando il virus Sars-Cov-2, meglio conosciuto come Covid-19. Ad oggi, sono oltre 10 milioni i casi di contagio nel mondo ed è stata superara la soglia di 500mila morti. Un'enormità paurosa. Eppure, sembra quasi impossibile ma la vita sulla Terra non potrebbe esistere se non ci fossero i virus. I virus sono ... Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : #Salvini: Zingaretti mi attacca? Ma è lo stesso signore che andava a fare aperitivi in centro a Milano dicendo 'Non… - piersileri : I focolai ci sono ancora perché il virus circola, dobbiamo spegnerli sul nascere. Quanto alle risorse per la… - AMorelliMilano : Riaprire le frontiere alla Cina? Dopo il tradimento da parte della #Cina, che ha nascosto il virus al mondo, ripart… - BasicLifeSupp : Anelli (Fnomceo): “Virus ancora tra noi. Non possiamo escludere seconde ondate. Per evitare nuovo lockdown serve ri… - regynadeserto : RT @Danilo_Sant65: Guardate questi pezzi di merda(quelli che vorrebbero imporre un #TSO per un virus che non c’è )Tutti sorridenti,abbronza… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza virus "Senza i virus solo disastri..." Ecco perché e a cosa servono il Giornale Coronavirus: l’Ospedale Covid delle OGR a Torino chiuderà entro il 31 luglio

Dopo 100 giorni di piena attività l’ospedale Covid delle Ogr cesserà la sua attività entro il 31 luglio e per affrontare l’eventualità di una nuova emergenza autunnale la struttura verrà trasferita in ...

Overdose di eroina nello scantinato Muore un giovane padre di 35 anni

Nel cuore della notte era sceso un attimo in cantina, ma non tornava più su. Per questo la moglie si è preoccupata ed è andata a cercarlo. Ma scese le scale, la donna ha trovato la porta chiusa a chia ...

Dopo 100 giorni di piena attività l’ospedale Covid delle Ogr cesserà la sua attività entro il 31 luglio e per affrontare l’eventualità di una nuova emergenza autunnale la struttura verrà trasferita in ...Nel cuore della notte era sceso un attimo in cantina, ma non tornava più su. Per questo la moglie si è preoccupata ed è andata a cercarlo. Ma scese le scale, la donna ha trovato la porta chiusa a chia ...