Sali e Scendi fuori da Reazione a Catena, chi sono le Regine di Fiori? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sali e Scendi fuori da Reazione a Catena. Il quiz di Marco Liorni, continua a regalare colpi di scena e grandi ascolti nella fascia preserale di Rai 1. Ascolti superiori ai tre milioni di spettatori e share sul 23%. La concorrenza di Canale 5, quest’anno, non ha potuto offrire un’offerta valida e forte. Infatti, per tutta l’estate andranno in onda delle repliche. Fino al 27 luglio andranno in onda le repliche di Avanti un Altro e da lunedì 27 luglio le puntate già andate in onda di The Wall, quiz di Gerry Scotti andato in onda per due autunni consecutivi, dal 2017 al 2018. Nella puntata andata in onda mercoledì 8 luglio abbiamo assistito a dei colpi di scena riguardanti i campioni, ossia i Sali e Scendi. Sali e ... Leggi su kontrokultura

LaSTRONZA8 : RT @vgsenzapartire: #reazioneacatena Vergognatevi! I Sali e scendi li avete fatti fuori voi. Parole impossibili e sinonimi inventati. Forz… - LaSTRONZA8 : RT @DanielaScotto: A cavallo tra due stagioni, i Sali e Scendi sono stati degli ottimi campioni, gli unici pre e post Covid con i suoi dove… - psjones90 : @Toniapatty Penso la stessa cosa. Secondo me loro sono state agevolate per cacciare i sali e scendi. Coi numeri che… - psjones90 : Io sono dell’idea che in qualche modo trovano qualche trucchetto x cacciarti a na certa. Sono sicura di sta cosa pe… - sahlofoli : RT @avtostima: niente più sali e scendi oggi è un giorno triste non mi sentivo così da quando avevano perso i tre di denari ?? -

