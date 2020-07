Popolare di Bari, Marco e Gianluca Jacobini tornano in libertà: revocati i domiciliari. Interdetti per un anno da incarichi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Erano stati arrestati il 31 gennaio scorso con le accuse di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione della banca Popolare di Bari. Ora Marco e Gianluca Jacobini, rispettivamente ex presidente ed ex condirettore dell’istituto di credito, possono tornare il libertà. Lo ha stabilito il tribunale del Riesame che ha emanato il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari. I giudici hanno accolto l’appello della difesa presentato dopo un primo rigetto da parte del Gip, ma per entrambi resta l’interdizione per un anno da qualunque incarico dirigenziale. Per Marco Jacobini (padre di Gianluca) è ... Leggi su ilfattoquotidiano

