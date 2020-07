Per Flavio Montrucchio una nuova stagione da numero 1 su Real Time: tre prime serate nella prossima stagione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo lo strepitoso successo della nuova edizione di Primo appuntamento e dell’edizione di Bake Off Italia da lui condotta, continuerà anche il prossimo anno l’ascesa di Flavio Montrucchio su Real Time. Il conduttore si conferma tra i volti maschili numero 1 della rete. Il pubblico lo apprezza moltissimo tra simpatia, energia e professionalità. Nell’ultima stagione televisiva ha dimostrato di avere le carte in regola per diventare uno dei protagonisti più amati dell’intero palinsesto di Discovery. Lo è stato in questa stagione e lo sarà anche il prossimo anno: da settembre 2020 al 2021, lo vedremo infatti impegnato in 3 prime serate. nella giornata di ieri infatti, Discovery Channel ha presentato le nuove proposte, e le conferme per la prossima stagione, e non potevano mancare le otTime notizie sul conduttore che sarà ... Leggi su ultimenotizieflash

SalvatoreMerlo : RT @ilfoglio_it: QUI ROMA Flavio Cattaneo sindaco. Manager, romano lombardizzato e di destra (ma sposato con la Ferilli) è la candidatura n… - longlakelugano : ?? Torna questa sera un classico appuntamento di LongLake, il Ticino Poetry Slam! Presentato da Marko Miladinovic i… - Italia_Notizie : I due amici Flavio e Gianluca (16 e 15 anni), trovati morti nei loro letti: attesa per gli esami sui corpi - bianca_caimi : RT @Corriere: I due amici Flavio e Gianluca (16 e 15 anni), trovati morti nei loro letti: attesa per gli esami sui corpi - Corriere : I due amici Flavio e Gianluca (16 e 15 anni), trovati morti nei loro letti: attesa per gli esami sui corpi -