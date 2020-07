Non vuole lasciare casa, lei gli prende il cane e lo getta dal quarto piano (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non c’è più limite alla follia umana: una lite tra una coppia e a rimetterci è il cagnolino gettato dalla finestra da lei. Sì, non c’è più limite alla follia umana. Il litigio tra una coppia – o presunta tale – lui che non vuole saperne di andarsene di casa, e lei che per dispetto prende il suo cane e lo getta dalla finestra del quarto piano. Il cane è morto poco dopo il terribile impatto al suolo. E’ successo in provincia di Catania. Dopo aver discusso animatamente con il compagno, che cercava di convincerla a farlo rimanere con lei, per fare un dispetto all’uomo, ha afferrato il povero cucciolo lanciandolo dalla finestra del ... Leggi su chenews

L’imprenditore smentisce così le voci che volevano una grande holding francese sul marchio marchigiano, alleanza che ha dichiarato anche auspicabile, sebbene poi "quando si scende in campo, non è così ...

Calciomercato Juventus, conferme sulle scambio con il Napoli

Ne parla a ‘Radio Punto Nuovo’ Sergio Baldini, giornalista di Tuttosport: “Milik non vuole rinnovare il contratto con il Napoli e c’è la Juventus tra le squadre interessate con il polacco che ricambia ...

