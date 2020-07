Napoli, pranzano in pizzeria da Sorbillo e stanno male: 14 intossicati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo aver mangiato nella nota pizzeria Sorbillo di Napoli, quattrodici ragazzi accusano nausea e vomito. Per alcuni c’è anche il ricovero in ospedale pranzano nella nota pizzeria Sorbillo, nel cuore del centro storico di Napoli, e stanno male. Quattordici ragazzi accusano forti dolori addominali, nausea, vomito e dissenteria e per alcuni scatta anche il ricovero in ospedale. Lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino. Dopo il pranzo di ieri, martedì 6, i giovani, tutti tra i ventitré e i venticinque anni, hanno allertato subito il 118. Non è ancora chiaro in quale pizzeria abbiano precisamente consumato il pasto visto che sono varie le sedi di Sorbillo a Napoli. Tre ragazzi sono stati trasferiti al Fatebenefratelli, quattro invece sono stati ricoverati all’ospedale Pellegrini di Napoli, nel quartiere Montesanto. Ora stanno ... Leggi su bloglive

