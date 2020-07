Milan, quanto pesa questa maglia: Roma e Juve KO senza la pressione di San Siro (Di mercoledì 8 luglio 2020) ‘Tre minuti, solo tre minuti’ cantano i Negramaro. Al Milan ne sono serviti, o meglio bastati, il doppio per ribaltare la Juve. Sei minuti, solo sei minuti per stendere la capolista, imbattuta dalla ripresa del campionato. E prima era toccato alla Lazio, seconda forza del campionato. Ancor prima alla Roma. E fortuna che questo Milan non vinceva contro le squadre che lo precedevano in classifica…Il massimo obiettivo raggiungibile dai rossoneri è la qualificazione in Europa League. Traguardo che sembra ampiamente alla portata, almeno a giudicare dal cammino post-lockdown. Una marcia quasi perfetta: 4 vittorie (alle tre già citate si aggiunge quella a Lecce) e un pareggio (2-2 sul campo della SPAL dopo una partita dominata, con oltre 35 tiri verso lo specchio). Il ... Leggi su calcioweb.eu

