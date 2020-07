Mauro Romano, ultime novità: sequestrato dallo “zio” – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il caso della scomparsa di Mauro Romano, un mistero lungo oltre 40 anni: ultime novità, sarebbe stato sequestrato dallo “zio”. Ci sarebbero nuove importanti notizie sulla scomparsa, avvenuta nel 1977, di un bambino di Racale, nel Sud Salento. La storia di Mauro Romano ha attraversato oltre 40 anni di misteri e negli ultimi mesi ci … L'articolo Mauro Romano, ultime novità: sequestrato dallo “zio” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

