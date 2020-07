Mara Venier, malumori Rai: interviene Maurizio Costanzo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Maurizio Costanzo in difesa di Mara Venier. Il marito di Maria De Filippi, lungo le colonne del magazine Chi, ha spezzato una lancia a favore della conduttrice veneziana, finita al centro delle polemiche dopo l’ultima puntata di Domenica In. Polemiche innescate dal consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà e dal segretario della commissione di vigilanza … L'articolo Mara Venier, malumori Rai: interviene Maurizio Costanzo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : Mara Venier sensuale confessa: “Stasera ho voglia di…” - #Venier #sensuale #confessa: #“Stasera - zazoomblog : Mara Venier fa sognare i fan: “Stasera avrei voglia di…” - #Venier #sognare #“Stasera #avrei - GabrieleSpalli1 : @RamaTrash8 Riccardo Zanotti dei pinguini tattici nucleari che bacia Mara Venier... poesia - rosestobecky : RT @stosullaluna: #7 con il 29,3% dei voti un bacio fugace ma che si è fatto notare e soprattutto anticipazione di uno ancora più intenso,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

DiLei

Maurizio Costanzo commenta l'abbraccio tra Mara Venier e Romina Power a Domenica In, che ha creato non poche polemiche a causa del Coronavirus. L’abbraccio tra Mara Venier e Romina Power, nel corso ...L’ultima puntata di Domenica In, la quarantaduesima per l’esattezza, si è chiusa con un lieto fine per Mara Venier in termini di ascolti ma anche con accese polemiche. Un finale all’insegna delle ...