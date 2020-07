Lagarde, Banca Centrale resta alla finestra (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – La Banca Centrale Europea non è orientata al momento a operare nuove correzioni o rafforzamenti alle sue misure anticrisi messe in campo contro l’emergenza pandemica. Lo conferma la Presidente Christine Lagarde, in una intervista al Financial Times. “Abbiamo fatto così tanto – dice – che abbiamo un po’ di tempo per valutare attentamente i dati che giungeranno”. Lagarde non si sbilancia in vista del prossimo vertice UE che potrebbe essere non decisivo. “Non scommetterei tutto” su un accordo già il 18 luglio, avverte la Presidente della BCE in merito alle trattative dei Paesi europei sul piano e il fondo di rilancio europeo post Covid (Next Generation Eu). “Mi concederei tempo fino alla fine del mese – suggerisce, in una intervista al Financial Times – per assicurarci di arrivare a ... Leggi su quifinanza

