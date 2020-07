La Vita in diretta, retroscena mail pro-Matano: non tutte “contro” Lorella Cuccarini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ricordate la famosa mail delle inviate e autrici de La Vita in diretta in favore di Alberto Matano? Se inizialmente sembrava che fossero tutti dalla parte del giornalista, in queste ore sono emersi nuovi dettagli e novità sulla spinosa questione con protagonista anche Lorella Cuccarini. La Vita in diretta, retroscena sulla mail pro-Matano La lettera... L'articolo La Vita in diretta, retroscena mail pro-Matano: non tutte “contro” Lorella Cuccarini proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

DiodatoMusic : Che vita meravigliosa vince anche ai @nastridargento. Grazie a tutti i giornalisti che l’hanno scelta. Grazie a… - mistermeo : RT @marioadinolfi: @vladiluxuria @pierluigidiaco Per la precisione, dopo aver visto i 35 minuti garantiti da Diaco a lei onorevole e i 20 a… - blogtivvu : La Vita in diretta, retroscena mail pro-Matano: non tutte “contro” Lorella - MTaur0 : RT @ilgiornale: Imbarazzo in studio a La Vita in Diretta Estate quando Sandra Milo ha consigliato dove mettere le bucce di limone per otten… - ilgiornale : Imbarazzo in studio a La Vita in Diretta Estate quando Sandra Milo ha consigliato dove mettere le bucce di limone p… -