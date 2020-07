Johnny Depp, la confessione shock in tribunale: “Mi drogo da quando ero bambino” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Johnny Depp, la confessione shock in tribunale: “Mi drogo da quando ero bambino” Johnny Depp senza filtri. Il celebre attore ieri si è presentato in tribunale per l’inizio del processo che lo vede coinvolto contro il tabloid inglese Sun. Nel 2018, il giornale di fatto lo accusò di aver picchiato la moglie, Amber Heard, ma Depp ha sempre negato. La loro separazione ha sicuramente dato filo da torcere ai giornalisti, impegnati a inseguire la dichiarazione di uno e dell’altro, sempre contraddittorie. E, anche durante il primo giorno d’udienza, Johnny Depp lo ha ribadito: non è stato lui a picchiare la moglie, è stata la moglie a picchiare lui. Come testimonianza, l’attore ha mostrato un video dove evidenzia le ferite riportate dopo la colluttazione. Amber, d’altro canto, aveva invece mostrato un video in cui Depp ... Leggi su tpi

