Johnny Depp finisce in tribunale: l’attore vuole andare fino in fondo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Questo articolo Johnny Depp finisce in tribunale: l’attore vuole andare fino in fondo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Continuano i guai giudiziari per Johnny Depp che questa volta trascina in tribunale il giornale Sun, per alcune notizie diffamanti nei suoi confronti. Non c’è pace per l’attore hollywoodiano Johnny Depp, che continua a fare i conti con problemi giudiziari pesanti, battendosi contro accuse nei tuoi confronti che gli rovinerebbero l’immagine. Questa volta Depp trascina … Leggi su youmovies

