Intossicati dopo pizza da Sorbillo, giovane pizzaiolo: “Si faccia chiarezza, offro assistenza ai malcapitati” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Accertare la reale pizzeria che ha causato malori ed intossicazione alimentare di 14 persone. E’ quanto chiede il pizzaiolo Antonio Sorbillo, titolare di un’attività commerciale nel centro storico di Napoli, attraverso i legali Angelo Pisani e Raffaele Calascione. “Previa solidarietà e promessa di qualsisia tipo di assistenza, anche legale, ai malcapitati golosi della pizza”, il giovane pizzaiolo ha incaricato i suoi legali “di accertare la verità e la reale pizzeria causa del problema espletando accurate indagini difensive al fine di evitare di esser confusi con altri locali pizzerie indicati stampa”. Antonio, chiariscono gli avvocati, è il titolare dell’altra pizzeria ... Leggi su anteprima24

