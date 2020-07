Il social media manager della Cirinnà insulta gli utenti su Facebook (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il social media manager di Monica Cirinnà, senatrice italiana, si sfoga contro gli utenti di Facebook. Tutto nasce dall’arresto del fratello della parlamentare dopo retata anti camorra. Ieri la notizia dell’arresto del fratello e del nipote della Cirinnà, senatrice, a seguito di un maxi sequestro a Roma che ha colpito il clan camorrista dei Senese. La parlamentare italiana, hanno subito chiarito gli inquirenti, non è in alcun modo indagata o coinvolta nell’operazione, ma oggi è stata più o meno consapevolmente “vittima” e protagonista di un altro episodio non certo carino. Il social media manager che le cura la comunicazione online, infatti, si è ... Leggi su bloglive

Scoppia la polemica per le volgari risposte pubblicate dal social media manager di Monica Cirinnà dopo la maxi operazione anticamorra che ha coinvolto il fratello della senatrice. La parlamentare del ...

Ecco perché dopo Huawei gli Stati Uniti mettono al bando il social TikTok

ll pendolo delle relazioni tra Stati Uniti e Cina oscilla verso un aumento delle tensioni con l’approssimarsi del voto del 3 novembre. Più Donald Trump scende nei sondaggi e più i temi forti della sua ...

