Il Calcio Napoli vince anche col Genoa. Di Mertens e Lozano i gol vittoria (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ancora una vittoria per il Calcio Napoli sempre più targato Gattuso. Ottimo primo tempo. Bene Elmas, Fabian Ruiz, Hysaj e Mario Rui Se il campionato non ha più nulla da dire, Gattuso vuole concentrazione e grinta fino alla fine. Se per il Calcio Napoli i tre punti non valgono nulla se non il platonico quinto posto ed una continuità nei risultati, per il Genoa la partita rappresenta moltissimo dovendo la squadra di Nicola uscire dalla terzultima posizione. Gattuso cambia ben sei giocatori rispetto alla sfida con la Roma Meret, Mario Rui, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. Gli azzurri, sin dalle prime battute prende in mano il gioco con un ottimo possesso palla ed una circolazione del ... Leggi su 2anews

SkySport : GENOA – NAPOLI 1-2 Risultato finale ? ? #Mertens (45+1’) ? #Goldaniga (49’) ? #Lozano (66’) ??… - CorSport : #Napoli, il cognato di #Osimhen: 'Chiamate dalla #PremierLeague? Solo bugie' - Sport_Mediaset : #GenoaNapoli 1-2: #Gattuso non si ferma, Nicola vede i fantasmi. Goldaniga risponde a #Mertens, ma #Lozano regala i… - DanielePezzini : RT @Sport_Mediaset: #GenoaNapoli 1-2: #Gattuso non si ferma, Nicola vede i fantasmi. Goldaniga risponde a #Mertens, ma #Lozano regala i tre… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: TWEET - De Luca: 'Non oso immaginare cosa avrebbe consegnato alla squadra Gattuso se il Napoli non avesse vinto...' ht… -